Кроме Ильи Забарного за звание лучшего игрока Борнмута в сентябре претендуют еще тройка футболистов – Доминик Соланке, Райан Кристи и Льюис Кук. Первое из этого трио очень долго удерживало лидерство в голосовании.

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Пока лучший

Однако в конце голосования (остался один день) первое место занял украинский центральный защитник. 65,7% болельщиков "вишен" отдали свои голоса именно за защитника сборной Украины.

Бывший лидер голосования Соланке имеет 16,7%. Третье место занимает Кук. Каждую минуту эти цифры меняются, ведь участие в опросе принимают новые фаны.



Голосование за лучшего в сентябре / Скриншот из соцсетей Борнмута

Напомним, что Забарный выступает за Борнмут с конца января 2023, подписав контракт до 30 июня 2028-го.

В футболке английского клуба Илья уже успел провести 13 матчей (8 – в этом сезоне-2023/2024) и заслужил стабильную игровую практику. Пока не отличался результативными действиями за "вишен" и заработал одну желтую карточку.

Борнмут плохо приступил к новому сезону АПЛ-2023/2024. Клуб Забарного набрал в 7 турах всего 3 балла и идет на предпоследнем 19-м месте в английском первенстве.