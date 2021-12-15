Забарный и Трубин вошли в топ-3 лучших футболистов мира по итогам 2021 года

Известный статистический портал CIES представил отчет по игровым минутам молодых игроков в 2021 году. В соответствии с этим, сильнейший чемпионат – Ла Лига. На 11-м месте УПЛ.

CIES составил рейтинг, высчитав коэффициент спортивной силы для каждого клуба во всем мире, с которым потом соотносятся минуты, сыгранные футболистами.

К слову Академии Шахтера и Динамо – лучшие в Европе

Учитывался рейтинг чемпионатов по выступлениям команд из них в еврокубках за последние 5 лет.

Двое украинцев – среди лучших

Защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный занял 2 место среди полевых футболистов, родившихся в 2002-м. Его коэффициент составил 78,7 баллов при 4736 сыгранных минутах. У лидера – хавбека Аякса Райана Гравенберха – 80,21 балла при 4 365 минутах на поле.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин – второй среди вратарей, рожденных в 2001-м. Его коэффициент – 56,1 при 3330 сыгранных минутах. Лидер Эрсин Дестаноглу из Бешикташа, у него 64,5 баллов при 3 780 минутах.