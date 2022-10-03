Илья сделал предложение своей девушке Ангелине 4 сентября, однако рассказали они об этом только 3 октября. Пара вместе уже 4 года.

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На одного холостяка у Динамо станет меньше

Забарный сделал предложение любимой на террасе с роскошным видом на Киев и под живую музыку.

Моя невероятная невеста! Обожаю тебя,

– написал игрок под фотографиями.



Забарный признался своей любимой / Фото из инстаграмма футболиста



Счастливая пара / Фото из инстаграмма Забарного

Ангелина также прокомментировала радостное событие в своей жизни и написала: "Неистовое счастье обрести своего человека".

Забарный является основным центральным защитником Динамо и сборной Украины. В нынешнем сезоне 20-летний игрок в сезоне сыграл в 11 поединках, не отличившись результативными действиями.

Футболист познакомился со своей невестой еще в школе в 10 классе. Его девушка еще учится в КНУ имени Тараса Шевченко по специальности филология и работает сторицей и контент-мейкером.

Ангелина – дочь украинской блоггерки Юлии Леус от первого брака. Она является падчерицей украинского ведущего Андрея Джеджулы.