Забарный оценил свой переход в Борнмут после досадного поражения от МЮ

Илья Забарный провел весь матч против Манчестера Юнайтеда. Украинский защитник Борнмута снова прокомментировал свой переезд в АПЛ.

Поединок против МЮ стал вторым полным матчем для Ильи Забарного в АПЛ. Защитник сборной Украины провел неплохой поединок, хотя однажды защита Борнмута пропустила.

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Забарный: Нужно быть готовым ежеминутно

"Красные дьяволы" благодаря быстрому голу от Казэмиро победили "вишен" 1:0.

После поединка украинец прокомментировал игру своей команды против Манчестер Юнайтед.

"Мы показали хорошую и сильную игру против Манчестер Юнайтед. Было сложно, потому что мы играли против очень хорошей команды. Нам чуть-чуть не повезло. В этом поединке нам очень помогла поддержка болельщиков, они были невероятны. Это очень важно для каждого футболиста. Для меня это была очень важная игра, и мне было комфортно на футбольном поле», – рассказал Забарный.

Также Илья оценил свой трансфер в английский коллектив по киевскому Динамо. Он заговорил о разных уровнях футбола в Украине и Англии.

Переход в Борнмут – это совсем другой уровень для меня. Здесь все очень быстро: ты атакуешь, но через секунду уже защищаешься. Нужно быть готовым поминутно. Манчестер Юнайтед многое атаковал, у них много технических футболистов. Когда ты играешь против лучших игроков, это помогает прогрессировать. Эта встреча была важна в контексте следующего сезона. Мы должны улучшать нашу игру, это очень важно,

– добавил украинский защитник "вишен".

Борнмут после 37 туров идет только на 15 месте среди 20 клубов АПЛ. "Вишни" набрали 39 баллов. В последнем туре команда Забарного 28 мая сыграет на выезде против Эвертона, за который ратует другой украинец Виталий Миколенко.

Уже после окончания сезона-2022/2023 Забарного ждет короткий отдых. Илья хочет помочь сборной Украины в матчах, которые пройдут в июне. Защитник может сыграть уже под руководством нового главного тренера, куда так активно сватают Сергея Реброва. Уже даже сообщалось, что наставник подписал контракт с национальной командой

К слову. Забарный принял участие в 4-х матчах Борнмута и провел на поле 207 минут. Илья пропустил длительное время из-за травмы, перебравшись в АПЛ еще в конце января 2023-го. Контракт защитника с английским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.