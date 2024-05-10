Игрок сборной Украины посмертно воплотил мечту павшего воина

После начала полномасштабного вторжения украинские спортсмены активно помогают Силам обороны приблизить такую желанную победу для всей нации. Многие атлеты вступили в армию, большинство же помогает донатами и волонтерит.

Одним из тех, кто постоянно на связи с воинами, является футболист сборной Украины и Борнмута Илья Забарный. Он на регулярной основе поддерживает благотворительный фонд "Трибуна героев" и неоднократно помогал закрывать сборы.

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Сильная связь футболиста с военными

Недавно Илья отличился еще одним достойным поступком. Забарный осуществил последнюю мечту украинского павшего героя, который отдал свою жизнь за светлое будущее родной страны.

Жена футболиста рассказала щемящую историю, как 21-летний игрок присоединился к прощанию с воином.

Недавно погиб военный – знакомый моей подруги. И футболку Ильи положили ему в гроб, потому что он очень долго мечтал о ней. Илья, конечно же, передал, он много футболок давал на фронт,

– рассказала Ангелина.

Отметим, что в нынешнем сезоне Забарный стал одним из лидеров Борнмута. Он пропустил лишь один поединок в АПЛ из-за болезни. Всего в кампании-2023/2024 в активе украинца 40 матчей за "вишен" во всех турнирах, в которых он сумел отметиться одним голом.

. Своими выступлениями Илья Забарный заинтересовал ряд европейских топ-клубов. В его услугах заинтересованы: Ливерпуль, Тоттенхэм и Бавария, а недавно к этому списку добавился мадридский Атлетико

Напомним, что сейчас Борнмут занимает десятое место в АПЛ. Следующий матч "вишни" проведут 11 мая на домашней арене против Брентфорда, за который выступает Егор Ярмолюк. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.