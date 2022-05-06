За время полномасштабной войны кафиры повредили 53 спортивных и 18 молодежных объектов

Оккупанты продолжают разрушать нашу спортивную инфраструктуру. В Министерстве молодежи и спорта Украины назвали потрясающую цифру разрушений.

Оккупанты нанесли ущерб спортивной инфраструктуре

С начала полномасштабной войны до сих пор российские войска беспощадно уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины: школы, больницы, спортивные сооружения и парки.

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Из-за обстрелов оккупантов пострадала спортивная и молодежная инфраструктура в регионах Украины, а именно:

разрушены 12 спортивных и 1 молодежный объект;

поврежден 41 спортивный и 17 молодежных объектов.

Отмечают, что характер разрушений разный – от выбитых окон и разрушенной крыши до уничтоженных или существенно и частично поврежденных построек и имущества.

Больше всего пострадали спортивные и молодежные объекты Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областей.

Также разрушения получили гражданские спортивные объекты Черниговской, Житомирской, Херсонской областей и Киева.

В Минспорта отметили, что этот список разрушенных или поврежденных объектов спортивной и молодежной инфраструктуры не полон, ведь часть территорий указанных областей по-прежнему находится во временной оккупации армии российской федерации, а на части территорий Киевской и Черниговской областей продолжается разминирование.

Разрушенный стадион Десны

Недавно менеджер черниговской Десны Дмитрий Дорошко рассказал, в каком состоянии находится стадион черниговской команды. Он убежден, что его нужно сносить и строить сначала.

Черниговский стадион пострадал еще в первые дни полномасштабной войны, в него попало 8 снарядов. В первую ночь туда попала ракета, во вторую обстреляли из "Градов", в третью – еще один обстрел авиацией. У арены была небольшая база Десны – ее тоже уничтожили.

Германия и Дортмундская Боруссия клуб готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб вспомнил своего бывшего игрока Андрея Ярмоленко.

Также недавно в Херсоне оккупанты обстреляли один из ведущих теннисных залов Украины. Пострадало высшее училище физической культуры.

Это училище было одним из ведущих образовательных учреждений в Украине, которое готовило спортсменов-теннисистов.