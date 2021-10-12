За Усика радовался от чистого сердца, – россиянин Поветкин о победе над Джошуа

Бывший российский боксер Александр Поветкин прокомментировал победу Александра Усика в бою против Энтони Джошуа. Олимпийский чемпион 2004 года признался, что болел за украинского боксера.

Поветкин: трудно сказать, сможет ли Джошуа показать что-то новое

Поветкин отказался оценивать шансы боксеров в реванше, который может состояться в начале 2022 года. По словам россиянина, бокс – непредсказуемое дело.

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Трудно сказать, сможет ли Джошуа показать что-то новое в реванше. Увидим. Это непредсказуемое дело. Если провести хорошую работу над ошибками, то я думаю, что он что-то может сделать. Я ничего не хочу говорить о советах для него,

– заявил Александр.

В сентябре 2018 года Поветкин проиграл Джошуа. Британец победил техническим нокаутом в 7 раунде. По словам Александра, он не думал о том, что ему следовало драться с Джошуа в стиле Усика.

"Во время их боя я не думал о том, не следовало ли мне драться с Джошуа так, как Александр. Просто болел за Усика. Рад, что он победил", – отметил боксер.

В завершение Поветкин обратил внимание, что Усик добился успехов в двух весовых категориях. Россиянин отметил, что искренне радуется за украинца.

Усик в первом тяжелом весе весил под 100 килограммов. Он в своем весе все выиграл, всех победил и перешел в другую весовую категорию. И там он побеждает, стал чемпионом мира. Я за Усика радовался от чистого сердца. Молодец,

– резюмировал Поветкин.