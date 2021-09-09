Олмос / Аревало - Ястремская / Пьюрселл 2:1 (4:6, 6:4, 10:6)

Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут. Именно этого времени хватило Олмос и Аревало, чтобы в трех сетах выбить украинско-австралийский дуэт.

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Первая партия была равна девятому гейму, когда пара во главе с Ястремской с двойным брейком вышла вперед в счете. В следующем гейме Пьюрселл и Даяна завершили сет в свою пользу – 4:6 на подаче соперников.

Вторая партия была по сценарию первой, но уже в пользу пары Олмос / Аревало – 6:4. Все решалось в третьем сете. Ястремская и Пьюрселл провалили старт – 4:0. Далее украинско-австралийский дуэт сократил отставание до минимума. Однако опередить соперников уже не удалось. Олмос и Аревало с преимуществом в четыре мяча завершили матч победой – 10:6.

За поединок Ястремская и Пьюрселл сделали 6 подач на вылет, 2 двойные ошибки. Зато у соперников 2 подачи на вылет и идеальная игра на подаче – ноль двойных ошибок. По виннерам, то здесь статистика тоже в пользу пары украинки – 36 против 15-ти у соперников.