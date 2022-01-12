Антонов выступал в аренде в Кривбассе, куда перешел из Днепра в марте 2012 года. Он застал и упадок клуба – на последнюю игру сезона 2012/2013 Кривбасс так и не вышел. Впоследствии футбольный клуб Кривбасс был признан банкротом, а с футболистами не рассчитались.

"Лично мне – по полгода зарплату и за год премиальные", – рассказал о задолженности Антонов.

В то же время Калитвинцев покинул Десну из-за бешеной задолженности: сколько в клубе должны футболисту

На уточняющий вопрос, о какой именно сумме идет речь, он ответил, что больше, чем 120 тысяч (только не уточнил, в какой именно валюте).

При этом сейчас получить эти деньги шансов почти нет. Причина в том, что прошел срок исковой деятельности, когда через суд можно было добиться возврата этих денег.

А сразу в суд не подали потому, что у клуба не было имущества, которое можно было бы арестовать, чтобы потом продать для выплаты долгов.

Сейчас Кривбасс пытается вернуться в элиту украинского футбола. Но юридически это не тот самый клуб, который существовал до того. В 2020 году в Кривом Роге переименовали команду Горняк в Кривбасс, передав ей также и логотип клуба. Президентом Кривбасса стал Константин Караманиц, который до этого был президентом Горняка.