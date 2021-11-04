За пять сотых от "золота": украинец завоевал "бронзу" на международном турнире по гимнастике

В швейцарском Морже завершился международный турнир по спортивной гимнастике "Мемориал Артура Гандера", который посвящен памяти президента Международной федерации гимнастики. Украину представляли Илья Ковтун и Елизавета Губарева.

В шаге от "золота"

Награды разыгрывались в многоборье. Украинский гимнаст Илья Ковтун стал бронзовым призером турнира. За свое выступление он получил 57,400 балла.

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Тройка призеров завершила соревнования почти с одинаковыми баллами.

Победу одержал Юл Молдауер с 57.45. Такое же количество баллов получил и представитель России Никита Нагорный. Ковтун отстал от них лишь на 0.05 балла (57.4) и получил "бронзу".

Выступление Губаревой

Елизавета Губарева остановилась в шаге от медали. Украинка осталась вне пьедестала: на четвертом месте, заработав 36.95 балла.

Россиянка Ангелина Мельникова уверенно стала чемпионкой с суммой 43.2. "серебро" завоевала представительница Франции Таис Бура (38.5), с минимальным отставанием тройку призеров замкнула американка Сиена Алипио (38.45).