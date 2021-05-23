За нападающего Динамо Соля поборются два клуба испанской Сегунды

23 мая 2021 , 11:34
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Источник:

ElDorsal.com

Нападающий Динамо Фран Соль вызвал интерес сразу у двух испанских клубов. Тенерифе и Райо Вальекано поборются за форварда.

Два варианта для Соля

29-летний испанский нападающий Фран Соль неплохо проявил себя в Тенерифе, где играл весь нынешний сезон. В клубе хотят попробовать оставить футболиста хотя бы на год.

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В клубе надеются, что форвард сделает все от себя зависящее, чтобы продолжить выступления в Сегунде. Тренерский штаб ценит результативность футболиста, который проводит хороший сезон в Тенерифе и состоит в теплых отношениях с партнерами по команде. Сам нападающий тоже не против остаться в клубе.

Правда, на трансфер игрока появился еще один претендент – Райо Вальекано. Но руководство пока не выходило на киевское Динамо с официальными предложениями, выжидая чем закончится диалог киевлян с Тенерифе.

  • В футболке испанского клуба 29-летний нападающий сыграл 38 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста.
  • Его аренда с испанцами рассчитана до конца июня 2021 года. С Динамо у футболиста соглашение до 31 декабря 2023 года.
  • До конца сезона в испанской Сегунде осталось сыграть два матча – с Эспаньолом (23 мая) и Реалом Овьедо (30 мая). Сейчас клуб с 50 очками занимает 11 место.
Автор: Софія Кулай