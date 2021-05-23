За нападающего Динамо Соля поборются два клуба испанской Сегунды

Нападающий Динамо Фран Соль вызвал интерес сразу у двух испанских клубов. Тенерифе и Райо Вальекано поборются за форварда.

Два варианта для Соля

29-летний испанский нападающий Фран Соль неплохо проявил себя в Тенерифе, где играл весь нынешний сезон. В клубе хотят попробовать оставить футболиста хотя бы на год.

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В клубе надеются, что форвард сделает все от себя зависящее, чтобы продолжить выступления в Сегунде. Тренерский штаб ценит результативность футболиста, который проводит хороший сезон в Тенерифе и состоит в теплых отношениях с партнерами по команде. Сам нападающий тоже не против остаться в клубе.

Правда, на трансфер игрока появился еще один претендент – Райо Вальекано. Но руководство пока не выходило на киевское Динамо с официальными предложениями, выжидая чем закончится диалог киевлян с Тенерифе.