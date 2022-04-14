За нацистское приветствие на подиуме: скандального российского гонщика лишили лицензии

После победы в гонке в Португалии 15-летний российский картингист Артем Северюхин отдал нацистский салют. Наказание не заставило себя долго ждать – у спортсмена забрали лицензию.

После бурной реакции на жест Северюхина он записал видео с извинениями. По словам картингиста, он хотел передать "итальянское поздравление" своей итальянской команде.

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После нацистского приветствия у Северюхина забрали лицензию

После победы в чемпионате Европы OK-Junior по картингу среди юниоров Северюхин, стоя на верхней строчке пьедестала уважения, дважды ударил себя по груди и протянул руку в виде нацистского приветствия. После этого картингист почему-то странно засмеялся.

Его команда Ward Racing уже приняла быстрые меры, расторгнув с россиянином контракт. Однако Северюхина ждало еще одно неприятное для него событие.

Из-за санкций, введенных против российских спортсменов из-за вторжения их страны в Украину, 15-летний картингист получил итальянскую лицензию на участие в международных гонках. Итальянская федерация 12 апреля решила отозвать ее еще до окончания расследования Международной автомобильной федерации (FIA).

Смотрите видео, как Северюхин отдал нацистский салют: