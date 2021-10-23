В шаге от "Финала четырех": легенда футзала Титова рассказала об игре Украины во Львове

Женская сборная Украины по футзалу в шаге от выхода в "Финал четырех" Евро-2022. Опытная футзалистка Юлия Титова эксклюзивно поделилась впечатлениями об игре "сине-желтых" в основном раунде во Львове.

Украина в шаге от мечты

Сборная Украины стартовала в основном раунде Евро-2022 с двух побед. Сначала украинки в валидольном матче переиграли Чехию – 4:5. Настоящую голевую перестрелку выдали сборные. А уже на следующий день "сине-желтые" разгромили бельгиек – 7:0.

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К сожалению, Юлия Титова наблюдала за этими матчами со стороны. Опытная футзалистка и одна из лидеров команды пропускает поединки сборной из-за травмы. Спортсменка призналась, что в товарищеских спаррингах против Португалии было видно, что пандемия коронавируса и большой перерыв между поединками сильно повлияли на игру украинок.

Пандемия коронавируса повлияла на весь мир и частично на спорт, в том числе на футзал. Отсутствие матчей не могло не повлиять на сборную. Если брать игру с Португалией, то все было видно невооруженным глазом – девушки находятся в разной физической форме, в моментах не было взаимопонимания. Хорошо, что руководство сборной Украины решило провести такой длительный сбор, чтобы команда могла хорошо подготовиться к матчам основного раунда Евро-2022,

– рассказала Титова.



Сидоренко забила в двух матчах подряд / Фото АФУ

"В игре с чешками девушки переволновались"

Украинские поклонники футзала не раз хватались за голову в первой игре нашей национальной команды. Украинки вели в счете 0:3, но по ходу матча растеряли преимущество до 2:3. Однако бойцовский характер подопечных Олега Шайтанова позволил вырвать победу.

Все хорошо помним предварительный отбор на чемпионат Европы. Там тоже первый поединок был непростым. Скорее всего, что в игре с чешками девушки переволновались. Второй матч был уже более уверенным, как говорят: "Уже втянулись",

– отметила Юлия.

"Матчи на глазах родных фанатов добавляют ответственности"

По мнению Титовой, волнение взяло верх над нашими девушками. Украинки проводят основной раунд на глазах родных фанатов, что оказывает определенное давление на плечи футзалисток.

Думаю, что девушки просто переволновались с Чехией. Когда играешь на глазах родных болельщиков всегда хочешь показать только лучшую игру. Поэтому на твои плечи ложится еще больший груз ответственности. Иногда из-за этого не можешь расслабиться и просто играть, потому что цена ошибки в таких матчах очень большая,

– заявила Титова.



Шульга продолжает феерить в сборной Украины / Фото АФУ

"Это футзал, здесь может произойти что угодно"

Чешки после первого гола почувствовали уверенность в собственных силах. Поэтому в украинские ворота быстро залетел и второй мяч.

Наши девушки показали уверенное начало в поединке с Чехией, забили три гола. Казалось, что ничего не предвещало беды. Это футзал, здесь может произойти что угодно. Считаю, что девушки где-то потеряли концентрацию в оборонном плане, стали ошибаться в простых моментах и ​​позволили чешкам забить. После чего соперник почувствовал уверенность. Причиной этого стало и второе быстрое взятие ворот. Далее в матче были карусели в исполнении команд и нервная игра. Хорошо, что смогли довести поединок до победы,

– добавила футзалистка.

Чехия приятно удивила Титову. Команда добавила в игре, если сравнивать их матчи с турниром Lviv Freedom Cup: "Если говорить откровенно, то приятно удивила сборная Чехии. Видно, что команда прибавила в уровне. Если не ошибаюсь, то раньше они часто были аутсайдерками. То уже в этом отборе Чехия имеет очень достойный рисунок игры".



Клипаченко забила в ворота Бельгии / Фото АФУ

Перед важным поединком именно Украина возглавляет группу, в ее активе 6 очков. Такое же количество в своем активе имеют финки, но по дополнительным показателям уступают подопечным Олега Шайтанова.

"Главное, чтобы наши девушки показали свою игру"

Решающий матч Украина сыграет в воскресенье, 24 октября. На "Боско Арене" "сине-желтые" сыграют против Финляндии. Начало встречи в 17:00.

Титова полагает, что матч будет похожим на тот, что был сыгран во Львове в начале 2020 года. Опытная футзалистка уверена, что украинки смогут получить желанную путевку в "Финал четырех".

В двух предыдущих встречах Финляндия победила Бельгию (3:0) и Чехию (1:3).

Что касается Финляндии, то не могу сказать, что за два матча она чем-то удивила. Хорошо, что тогда на турнире провели игру именно с финнами. Хотя времени с того момента прошло уже немало. Финки получили больше футзальных качеств. Тогда их команда состояла больше из игроков, пришедших с футбола. Не исключено, что на этот раз так было тоже. Главное, чтобы наши девушки показали свою игру, тогда у них все получится. Я в этом уверена,

– подытожила Титова.