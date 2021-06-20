За это очень сильно наказывают, – Шевченко о скандинавской ничьей с Австрией

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию накануне ответственного матча Евро-2020 против Австрии. Команды встретятся 21 июня в решающем поединке группы C.

Попов не сыграет с Австрией

,Андрей Шевченко подтвердил информацию о травме в защитника Динамо Дениса Попова. Футболиста беспокоит икроножная мышца.

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По словам Шевченко, Попов не тренировался и, вероятно, не будет готовиться к игре с Австрией.

Что касается уведомления о травме Романа Яремчука, то Шевченко заверил, что с форвардом сборной Украины все в порядке.

Австрия заслуживает уважения

Шевченко отказался отвечать на вопрос, с какой командой хотел бы сыграть в 1/8 финала Евро-2020.

Я считаю, что в футболе заранее загадывать ни в коем случае нельзя. Нас ждет тяжелая игра с командой Австрии. Эта команда заслуживает уважения и мы серьезно к ней готовимся. В Австрии есть очень хорошие футболисты. Это команда, которая играет в своем стиле,

– заявил Шевченко.

Что Украину, что Австрию устроит ничья. Но Андрей Шевченко заявил, что команда ни в коем случае не планирует делить очки с австрийцами. Об оговоренном характере игры и речи не может быть!

В 2004 году Швеция и Дания сыграли вничью на чемпионате Европы, что позволило обеим командам выйти из группы. Италия осталась за бортом соревнований. После этого появился термин "скандинавская ничья", хотя до сих пор не доказано, что матч был договорным.

За это очень сильно наказывают. Любые разговоры вокруг этого матча, идущие о ничьей, какие-то договорные матчи. Любой такой разговор нужно прекращать, потому что это неправомерно,

– отметил тренер.

Шевченко заявил, что команда готовится к Австрии и настраивается на сложную игру.

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