За это нужно жестко наказывать, – экс-футболист сборной Украины о расистском скандале в УПЛ

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на расистский скандал во время матча Динамо – Ворскла. Экс-футболист осуждает поведение Николая Шапаренко.

Экс-игрок требует жестокого наказания

Левченко подчеркнул, что расистским высказываниям не место в украинском футболе.

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Я очень люблю Шапаренко как игрока, но если он позволяет себе расистские высказывания по отношению к другим игрокам, то это нужно жестко наказывать,

– написал экс-игрок в своем твиттере.

Расистский скандал во время матча Динамо – Ворскла