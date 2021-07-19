За 4 дня до старта в УПЛ: в футбольном клубе Львов вспышка коронавируса

Уже вскоре стартует новый сезон УПЛ. Перед началом у Львова возникли проблемы – вспышка коронавируса.

Вспышка COVID-19 в клубе УПЛ

О вспышке коронавируса во львовском клубе сообщил журналист Игорь Бурбас. В твиттере представитель СМИ написал, что сразу 15 представителей команды сдали положительные тесты.

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Старт украинского футбольного сезона под угрозой срыва. Пока по всей стране эпидемситуация держится на рекордно низком уровне, в ПФК Львов сейчас сразу аж 15 положительных ковид-тестов (11 футболистов, 4 тренера). Плюс еще 5-ро на температуре. А через 4 дня матч с Мариуполем...

– говорится в посте.

В клубе не подтвердили такое большое количество заболеваний. Матч с Мариуполем не будет переноситься и состоится в запланированную дату – 23 июля. И сегодня-завтра клуб опубликует официальное заявление,