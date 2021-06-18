За 20 минут – 9 потерь: ужасная статистика Беседина в матче с Северной Македонией

Во втором поединке на Евро-2020 сборная Украины одержала победу над Северной Македонией со счетом 2:1. После матча Андрей Шевченко поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

Наставник нашей национальной команды акцентировал внимание на футболистах, которые вышли на замену во втором тайме. В частности, оценил выступление Виктора Цыганкова и Артема Беседина.

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Андрей Шевченко рассказал, что в конце второго тайма тренерский штаб решил перестроить игру сборной, чтобы обезопасить свои ворота и создавать определенный прессинг впереди.

Мы выпустили для этого сразу двух свежих игроков, которые постоянно нагнетали. Беседин цеплялся за мяч, у Цыганкова был хороший шанс забить третий гол. Все сделанные нами замены пошли на пользу, футболисты, которые вышли на поле, сыграли хорошо,

– подчеркнул он.

Статистика Беседина против Северной Македонии

По данным InStat, в матче против Северной Македонии Артем Беседин появился на поле на 70-й минуте. Интересно, что за более 20 минут он:

не нанес ни одного удара по воротам;

дважды побывал в положении вне игры;

отдал семь передач, из которых 71% точных.

Кроме этого, нападающий допустил 9 потерь на поле – худший показатель только у Виталия Миколенко (10 потерь), который отыграл все 90 минут.

Форвард 8 раз вступал в единоборства – выиграл только 13% из них – самый низкий показатель среди игроков обеих сборных. Один раз коснулся мяча в штрафной соперника.

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