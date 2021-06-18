Наставник нашої національної команди акцентував увагу на футболістах, які вийшли на заміну в другому таймі. Зокрема, оцінив виступ Віктора Циганкова та Артема Бєсєдіна.

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Андрій Шевченко розповів, що наприкінці другого тайму тренерський штаб вирішив перебудувати гру збірної, щоб убезпечити свої ворота й створювати певний пресинг попереду.

Ми випустили для цього відразу двох свіжих гравців, які постійно нагнітали. Бєсєдін чіплявся за м'яч, у Циганкова був хороший шанс забити третій гол. Усі зроблені нами заміни пішли на користь, футболісти, які вийшли на поле, зіграли добре,

– наголосив він.

Статистика Бєсєдіна проти Північної Македонії

За даними InStat, у матчі проти Північної Македонії Артем Бєсєдін з'явився на полі на 70-й хвилині. Цікаво, що за понад 20 хвилин він:

не завдав жодного удару по воротах;

двічі побував у положенні поза грою;

віддав сім передач, з яких 71% точних.

Окрім цього, нападник допустив 9 втрат на полі – гірший показник лише у Віталія Миколенка (10 втрат), який відіграв усі 90 хвилин.

Форвард 8 разів вступав в єдиноборства – виграв лише 13% з них – найнижчий показник серед гравців обох збірних. Один раз торкнувся м'яча у штрафному майданчику суперника.

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