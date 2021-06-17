Андрей Шевченко во время флеш-интервью поделился впечатлениями от валидольной встречи, которая завершилась со счетом 2:1.

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Что сказал Шевченко после победы

Наставник украинской команды первым делом поблагодарил болельщиков за насущную поддержку.

Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она побыстрее закончилась. В принципе команда провела 2 хороших тайма, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Когда не забиваешь моменты, пенальти... ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно,

– отметил Шевченко.

Проблеми на флангах

По словам Шевченко, на левом фланге действовала связка Малиновского и Шапаренко, при перестроении они менялись с Зинченко. Он заметил, что Малиновский играл на этой позиции в "Аталанте", а потому он хорошо с ней знаком.

"Мы сбалансировали 2 фланга, и игра в атаке у нас получилась хорошо. Где-то была нервозность в конце, где мы могли за счет передач лучше выходить. Нервозность играет роль", – признал главный тренер сборной.

О заменах и их эффективности

Шевченко остался доволен заменами. Он подчеркнул, что Беседин "вышел и дал много борьбы, а Цыганков имел роскошный шанс". Также тренер похвалил Сидорчука и Соболя.

Феноменальная игра Ярмоленко и Яремчука

Наставник признал, что вся команда находится в хорошей форме. То, что игроки играют в атаку Шевченко назвал положительным моментом. В то же время он пожаловался на нереализованные моменты.

Если бы еще все моменты реализовывали, что создаем. Команда действительно интересно играет, много интересных предложений, но надо находить баланс, потому что нас ждет очень серьезная игра с непростым соперником. Надо восстановиться, отдохнуть и готовиться,

– сказал Шевченко.

Украина – Северная Македония: самое важное из матча

Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Голами за "сине-желтых" отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Поединок прошел в Бухаресте в четверг 17 июня. В отличие от стартового поединка, который проходил в Амстердаме, на этот раз украинская сборная имела ощутимый бонус – гораздо больше болельщиков. В соседнюю Румынию значительно проще добраться, поэтому преимущество украинцев ощущалось с первых минут.

В последние минуты напряжение в матче зашкаливало, но до какой-то игровой конкретики практически не доходило, что позволило Украине получить первую победу на чемпионатах Европы со времен домашнего Евро-2012.

Таким образом после двух матчей подопечные Шевченко набирают 3 очка, но имеют нулевую разницу мячей. Вечером в четверг состоится другой матч этой группы Нидерланды – Австрия.

Обратите внимание! Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко признан УЕФА лучшим игроком матча после победы над Северной Македонией. Он забил гол и отдал голевую передачу на Романа Яремчука. В то же время лидер команды уже вошел в историю украинского футбола.



Кроме того, Ярмоленко вышел на первое место в истории сборной Украины по системе гол + пас. На счету 31-летнего вингера 42 гола и 21 ассист (63 очка в сумме). Таким образом, он обошел легенду и нынешнего наставника сборной – Андрея Шевченко.