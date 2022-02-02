За 2 года Украина потратила 87 миллионов гривен на подготовку к Олимпиаде-2022

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о расходах на подготовку сборной Украины к Олимпийским играм в Пекине. В 2021 году подготовка спортсменов обошлась государству в 75,5 миллиона гривен.

Федерации получили все, что просили у государства

Гутцайт рассказал, что в 2022 году было потрачено 11,5 миллиона гривен. Еще 75,5 миллиона гривен на подготовку спортсменов потратили в 2021 году.

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Общая сумма составляет 87 миллионов гривен. По словам министра, примерно столько же было потрачено за два года до этого.

В 2021 году нам обошлось в 75,5 миллиона гривен, а в 2022-м – 11,5 миллиона гривен было потрачено на подготовку наших команд. Итого – 87 миллионов гривен за последние два года. А еще ведь были до этого за два года примерно такие же суммы,

– заявил Гутцайт.

Гутцайт также заверил, что получил все, что просили у государства для подготовки к Играм в Пекине.

"Два месяца назад я собирал всех президентов федерации и главных тренеров. Спрашивал, какие есть проблемные вопросы, чего не хватает, что не сделано. Все сказали, что полностью, как никогда, были выполнены обязанности государства предоставить средства на подготовку наших спортсменов.

На 95% закупили необходимый инвентарь. Все было сделано вовремя. Неделю назад была еще одна онлайн-встреча со спортсменами и тренерами", – рассказал министр.

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