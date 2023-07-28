Беларуска и чемпионка US Open: с кем будут играть Свитолина, Калинина и Костюк в Вашингтоне

Три наших теннисисток отправились покорять топ-соревнования в столице США. Наиболее легкая соперница досталась Ангелине Калининой.

В понедельник, 31 июля, в Вашингтоне стартует престижный теннисный турнир категории WTA500. Среди 28 участниц на соревнования заявились трое украинок, пишет 24 канал.

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Речь о трех лучших наших представительницах по рейтингу WTA – Элине Светолине, Ангелину Калинину и Марте Костюк. Девушки узнали первых соперниц по 1/16 финала.

Первой ракетке Украины досталась "нейтральная" соперница Виктория Азаренко. Беларуска идет выше Элины в рейтинге WTA (19 против 27 места). Победа над Азаренко выведет Светолину на победителя пары Элиза Мертенс – Дарья Касаткина.

Также непросто будет и Марти Костюк. Киевлянка встретится с 44-м номером рейтинга WTA Бьянкой Андрееску, которая в 2019-м выиграла US Open. Если Марти удастся победить канадку, ее следующей соперницей будет пятая ракетка мира Каролин Гарсия.

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А вот Ангелина Калинина получила куда более слабую оппонентку. Теннисистку из Новой Каховки ждет поединок против американки Дженнифер Брэйди, которая идет вне топ-1000 рейтинга WTA.

В случае успеха следующей соперницей украинки станет либо Чжэн Циньвен, либо Мэдисон Киз. Соревнования продлятся до 6 августа, а главной фавориткой считается четвертая ракетка мира Джессика Пегула.