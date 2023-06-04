WTA переживает здоровье Сабаленко: Швентек не дали ответить на вопрос о белоруске

Женская теннисная ассоциация (WTA) имеет слабость к представителям стран-агрессоров. Чтобы убрать неудобные вопросы о войне, ассоциация начала цензурировать преконференции.

Первая ракетка мира Ига Швентек в третьем круге Ролан Гаррос уверенно обыграла китаянку Синь Ю Ван (6:0, 6:0). После победы польская теннисистка пообщалась с представителями СМИ.

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В WTA образовался "комплекс Сабаленко"

На пресс-конференции польский журналист Доминик Сеньковски поставил Швентек вопрос о "нейтральной" белоруске Арине Сабаленко. Однако организаторы неожиданно прервали общение. Очевидно, что услышав фамилию белорусской теннисистки, они сразу ждали неудобного ответа.

Позже польский журналист получил странное объяснение от WTA.

Мы извиняемся за недоразумение, но нам не хватило понимания польского языка, и пресс-конференция была завершена, поскольку мы просто не успели,

– говорится в сообщении.

Напомним, что белорусская теннисистка в последнее время вообще избегает вопроса о войнах. Она не захотела отвечать на вопросы о ракетных ударах по Украине с территории Белоруссии. Более того, белорусская организовала себе пул из лояльных журналистов, которые задают поклоннице Лукашенко только удобные вопросы. Свои действия Сабаленко аргументирует заботой о своем психологическом здоровье.

Отметим, что в отличие от белоруски, Швентек постоянно выражает поддержку Украине. Теннисистка организует благотворительные турниры и при каждом случае напоминает о войне.

Видео. Прессконференции Швентек прервали после вопроса о Сабаленко

В 1/8 финала Ролан Гаррос Ига Швентек встретится с украинкой Лесей Цуренко. Предыдущие две встречи теннисисток завершались в пользу полячки.