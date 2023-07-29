WTA пробивает дно: организация осудила депортацию россиянки из Чехии и назвала это дискриминацией

В июне 2023 года правительство Чехии запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на территории России. Также был введен бан для спортсменов и команд, представляющих страну-оккупантку, на соревнованиях на территории Чехии.

Сейчас Прага готовится к проведению турнира WTA. Поэтому Чехия использовала это правило и депортировала россиянку, которая, несмотря на запрет, пыталась принять участие в соревнованиях.

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WTA в очередной раз продемонстрировала свою русофилию

WTA, в отличие от сложных ситуаций, возникающих с украинками, очень оперативно сделала заявление о решении Министерства внутренних дел Чехии. Сначала она заявила о своей полной поддержке украинскому народу и осудила действия российских властей (спортсмены, конечно же, ни в чем не виноваты, а поддержка войны, о которой неоднократно с доказательствами обращались украинские теннисистки никого не интересуют).

"WTA решительно осуждает войну в Украине и недопустимые действия российского правительства. WTA также продолжает поддерживать украинских спортсменов Тура, а также всех спортсменов WTA, которые сталкиваются с огромными вызовами как профессиональные спортсмены, в то время как многие их близкие и их страна сталкиваются с нападениями со стороны России ", – говорится в заявлении.

После своих стандартных бла-бла-бла организация показала свою истинную сущность, которая давно всем известна. В заявлении WTA отметила, что ей не понравилось, что депортировали российскую теннисистку с территории страны и очень обеспокоена, что геополитика стала частью спорта:

Индивидуальные игроки WTA, граждане России/Беларуси, продолжают соревноваться в Туре на нейтральной основе. Несмотря на нейтралитет, правительственные органы Чехии отказывают некоторым игрокам WTA в возможности участвовать в турнире WTA 250, который должен состояться в Праге на следующей неделе. Правила WTA утверждают, что всем игрокам должно быть разрешено участвовать в соревнованиях WTA исключительно на основе заслуг без дискриминации. Мы будем продолжать пересматривать ситуацию, учитывая важные соображения вокруг этих сложных геополитических вопросов.

Несмотря на завуалированную угрозу лишить в будущем Чехию права проводить турниры, стало известно, что ни одна спортсменка из страны-террористки не сможет поучаствовать в соревнованиях. Таким образом, чехи поддержали флешмоб Германии и Польши, которые частично не допустили представителей из России и Беларуси в соревнования и вывели его на новый уровень. Именно так выглядит подлинная поддержка украинского народа.

. Матчи основной сетки соревнований в Праге начнутся 31 июля, а 29:07 стартует квалификация, в которой принимают участие украинки Катарина Завацкая и Даяна Ястремская.