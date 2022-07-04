WTA оштрафовала организаторов британских турниров за устранение россиян и белорусов

Тогда, когда большинство спортивных организаций вводят санкции против теннисистов из России и Беларуси, теннисные структуры стоят в стороне. Более того, из-за дисквалификации представителей стран-агрессора пострадали организаторы британских турниров.

Штраф за дисквалификацию россиян и белорусов

Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала организаторов британских турниров за отстранение российских и белорусских теннисисток от соревнований.

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Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) должна заплатить 750 тысяч долларов в качестве штрафа, а Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) – 250 тысяч.

По информации источника, LTA получила больший штраф, поскольку проводит турниры в Ноттингеме и Истбурне, а AELTC – только в Бирмингеме.

Организации уже сообщили британское правительство о штрафах и намерены подать апелляцию.

LTA и Всеанглийский клуб отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

Яркая позиция Уимблдона

Российские и белорусские теннисисты с первых дней полномасштабной русско-украинской войны продолжали соревноваться на турнирах. Об отстранении их от выступлений речь даже не шла. Однако некоторые санкции на них все же наложили, они выступают в качестве нейтрального атлета.

Напомним, что российские и белорусские теннисисты продолжают молчать о действиях своей страны на территории Украины.

Уимблдон первый крупный турнир, не допустивший россиян и белорусов к соревнованиям. Соответствующее решение было принято еще в апреле.

ATP и WTA возмутило соответствующее решение, поэтому они окончательно решили не начислять очков за выступление на Уимблдоне-2022.

Лондонский турнир помогает Украине финансово. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и Ассоциация лаун-тенниса выделили пожертвование в размере 250 000 фунтов стерлингов (около 10 миллионов гривен) от имени Уимблдона для помощи беженцам из Украины по инициативе Tennis Plays for Peace и обращения Британского Красного Креста.

Также организаторы турнира разрешили теннисистам выходить на корт с сине-желтыми лентами.