Больше никаких провокаций с футболками Спартака: WTA запретила символику подсанкционных компаний

Женская теннисная ассоциация (WTA) внесла изменения в свои правила. Теперь участники соревнований под эгидой WTA не смогут использовать разнообразную символику подсанкционных компаний и лиц.

После ряда скандалов с участием российских теннисисток, словно нечаянно рекламировавших подсанкционные компании и бренды, WTA вынуждена была внести изменения в правила турниров. Теперь участники соревнований под эгидой WTA не смогут сотрудничать с компаниями, которые поддерживают агрессию против Украины.

Читайте также Позор WTA начался: "нейтральный" будущий лидер женского тенниса обматерил свой бокс - видео

Соответствующие изменения WTA обнародовала на официальном сайте. Теперь "нейтральные" теннисистки будут внимательнее к своим аксессуарам.

Обновлены правила WTA

Теннисисткам запрещено носить или демонстрировать иным образом символику подсанкционных компаний и лиц на корте или за его пределами.

Запрет распространяется на всех теннисисток, участвующих в турнирах или других мероприятиях под эгидой WTA, независимо от того, находится ли теннисистка на месте проведения турнира.

На турнирах запрещено отображать идентификацию подсанкционных компаний и лиц в рекламных материалах, медиаплатформах, вывесках на кортах и на месте проведения турнира, а также на униформе персонала турнира.

Запрещается рекламировать продукты, неприятные или неудобные для членов WTA.

Напомним, что в апреле этого года российская теннисистка Анастасия Потапова вышла на матч против американки Джессики Пегулы в футболке московского Спартака. Это вызвало волну негодования и критики. Кстати, спонсор этого клуба компания "Лукойл" входит в санкционный список США.