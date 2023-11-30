Украинец – среди лучших в АПЛ: Зинченко включен в сборную ноября от WhoScored

Авторитетный статистический портал WhoScored высоко оценил игру украинского футболиста лондонского Арсенала Александра Зинченко. 26-летний игрок попал в символическую сборную АПЛ по итогам ноября.

Левый защитник лондонского Арсенала на национальной сборной Украины Александр Зинченко включен в символическую сборную английской Премьер-лиги по итогам ноября от WhoScored. 26-летний украинец получил среднюю оценку 7,67 за матчи "канониров" в уходящем месяце.

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Интересно, что Зинченко оказался единственным футболистом Арсенала, попавшим в одиннадцать лучших по версии авторитетного статистического портала. В то же время в команду месяца попали сразу 4 игрока Манчестер Юнайтед и 3 представителя Манчестер Сити.

Клуб Зинченко единолично лидирует в АПЛ

В ноябре Александр Зинченко принял участие во всех трех играх Арсенала в АПЛ и отличился голом в ворота Бернли (3:1). Лондонский клуб является единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 30 очков после 13 туров.

Всего в этом сезоне Зинченко провел за Арсенал 18 поединков во всех турнирах. Кроме гола в ворота Бернли, украинский латераль не отличался результативными действиями, однако его вклад в успехи команды не поддается сомнению.