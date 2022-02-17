WBO назначила Камбососу защиту титула против Ломаченко, – журналист

17 февраля 2022 , 09:28
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Источник:

твиттер Майкла Бенсона

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала обязательную защиту титула в легком весе и обязала действующего лидера дивизиона Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) провести бой с Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

Об этом сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

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"По словам Эдди Хирна, теперь WBO официально назначила Джорджу Камбососу защиту титулов WBA, WBC Franchise, IBF и WBO против Василия Ломаченко. Хирн сказал, что он все еще пытается устроить бой Камбососа с Хейни", – написал Бенсон.

Что известно о бое Ломаченко – Камбосос

  • Накануне инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что Камбосос проведет первую титульную защиту 5 июня в Австралии. Соперником Джорджа в следующем бою станет Ломаченко или чемпион WBC Девин Хейни.
  • Эгис Климас, менеджер украинца, заявил, что промоутер Ломаченко уже сделал предложение австралийцу.
  • В последний момент конкуренцию Ломаченко в борьбе за бой против Камбососа может составить также Райан Гарсия.
Автор: Юрій Семенюк