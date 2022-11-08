Российских и белорусских боксеров исключат из рейтингов WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) решил исключить российских и белорусских боксеров из своих рейтингов. Таким образом, они не смогут сражаться за чемпионские пояса.

О решении исключить российских и белорусских боксеров объявил президент WBC Маурисио Сулейман.

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"Всех боксеров из России и Беларуси убрали из рейтингов WBC. Организация не будет санкционировать бои в этих двух странах. Ни один их гражданин не сможет соперничать за титул чемпиона WBC", – заявил Маурисио Сулейман.

Правда, пока на сайте WBC российские боксеры и дальше находятся на своих местах в рейтинге. Однако он был обновлен еще за день до слов Сулеймана.

Кроме того, президент WBC пообещал, что все украинские боксеры, не имеющие возможности выступать, остаются на тех позициях, на которых они сейчас.