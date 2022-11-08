Александр Усик дал интервью польскому изданию Interia. Первый же вопрос касался войны. Усик ответил сразу и кратко – "Украина победит, несомненно".

Достойно внимания Украинский народ – это свет на весь мир: Усик ответил на постоянные обстрелы россиян

"Я верю в Бога. Когда вы верите в Бога, вы верите в добро и его победу. Это не мы напали, на нас напали. Бог справедлив и защищает тех, кто прав", – объяснил свою позицию Усик.

У боксера спросили, что он чувствует, когда слышит слова Путина о том, что украинцы и россияне – один народ.

"После 24 февраля я так не думаю абсолютно. Послание Путина направлен на тех, кто слепо ему верит и не имеет представления о том, что происходит на самом деле. Чтобы люди думали, что политики ссорятся, а нация и страна едина. Нет! Нет! Нет! Одна страна напала на другую. Нас оскорбляют, забирают право на существование, призывают быть маленькими. Я никогда не считал Путина хорошим человеком, а после 24 февраля думаю о нем еще хуже. Это враг Украины", – заявил Усик.

Не слишком одобрительно украинский боксер отзывается и о европейских политиках, которые поддерживают российского диктатора.

"Все западные политики, которые поддерживают Путина, – это карманные иарионетки, просто купленные им", – отметил Усик.