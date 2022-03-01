В WBA убрали россиян из рейтингов – теперь на тех местах, которые раньше занимали российские боксеры, вписан хештег #nowar. Вместо титула – #peace, а на месте названия страны – WBA. Белорусских боксеров это касается тоже.

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Полный текст заявления WBA

"Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в поддержку мира и прекращение вторжения России в Украину в этот понедельник провела заседание, на котором единогласно одобрили следующие действия:

1. WBA исключает российских и белорусских боксеров из следующих рейтинговых списков. Мероприятие временное и будет просматриваться ежемесячно. Нынешние чемпионы мира или регионов сохранят свой статус, и это также будет проверено соответствующим комитетом.

2. Мы подтверждаем несанкционирование мировых и/или региональных поединков в России.

3. Российским и белорусским официальным лицам будет запрещено участвовать в боях на чемпионатах мира и/или регионов в соответствии с резолюцией Исполкома WBA.

4. Российским бойцам не разрешат выйти на ринг со своим флагом, не будет раздаваться их гимн и не будет называться страна.

5. Промоутеры или команды российских боксеров, нарушающие это положение, могут быть подвергнуты санкциям.

6. WBA оставляет за собой право исключить из своего рейтинга выступающих за войну боксеров.

7. К Беларуси используются все меры.

8. Все менеджеры, промоутеры, тренеры, связанные со Всемирной боксерской ассоциацией, будут по мере своих возможностей искать механизмы посредничества для мира.

9. WBA начнет кампанию за мир.

WBA через своего президента Джилберто Хесуса Мендосу и его дирекцию стремится выполнить все необходимые действия по достижению мира.

Меры, о которых мы объявляем сегодня, являются временными и оказывают немедленное действие. Они могут быть усилены или приостановлены по мере развития ситуации", – говорится в сообщении.

Также все боксерские организации WBO, IBF, WBC, WBA договорились не признавать соревнования, проводимые в России.

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