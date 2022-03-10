WADA приостановила деятельность Национального антидопингового центра Украины

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) издало инструкции по тестированию спортсменов из Украины в связи с войной против России.

Об этом рассказал президент WADA Витольд Банько.

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"WADA следит за ужасной ситуацией в Украине, которая ежедневно меняется. Мы постоянно контактируем с нашими коллегами из Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ), которая временно приостановила свою деятельность.

Безопасность наших коллег по НАДЦУ, а также всех украинских спортсменов и других граждан – на первом плане. Мы осуждаем этот акт агрессии со стороны России и солидарны с народом Украины в эти тяжелые и опасные времена", – заявил он.

Чтобы максимально сохранить целостность глобальной антидопинговой системы с учетом обстоятельств, WADA издает инструкции по тестированию для антидопинговых организаций с конкретными инструкциями и советами по Украине, России и Беларуси.

Генеральный директор WADA Оливье Нигли сказал: "Как мировой лидер антидопинга, к WADA связался ряд заинтересованных сторон, которые искали указания относительно того, как лучше обращаться с тестированием спортсменов и другими аспектами антидопинговой системы в Украине, России и Беларуси.

В инструкции по тестированию отмечается, что безопасность для всех является нашей первоочередной задачей и даются указания по минимизации сбоев в работе системы".

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