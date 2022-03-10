Організація співчуває Україні

Про це розповів президент WADA Вітольд Банька.

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"WADA стежить за жахливою ситуацією в Україні, яка змінюється щодня. Ми постійно контактуємо з нашими колегами з Національного антидопінгового центру України (НАДЦУ), яка тимчасово призупинила свою діяльність.

Безпека наших колег з НАДЦУ, а також усіх українських спортсменів та інших громадян – на першому плані. Ми засуджуємо цей акт агресії з боку Росії та солідарні з народом України в ці найважчі й небезпечні часи", – заявив він.

Щоб максимально зберегти цілісність глобальної антидопінгової системи з огляду на обставини, WADA видає інструкції з тестування для антидопінгових організацій з конкретними інструкціями та порадами щодо України, Росії та Білорусі.

Генеральний директор WADA Олів'є Нігглі сказав: "Як світовий лідер антидопінгу, до WADA зв'язалася низка зацікавлених сторін, які шукали вказівок щодо того, як найкраще поводитися з тестуванням спортсменів та іншими аспектами антидопінгової системи в Україні, Росії та Білорусі.

В інструкції з тестування наголошується, що безпека для всіх є нашою першочерговою задачею та надаються вказівки щодо мінімізації збоїв у роботі системи".

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