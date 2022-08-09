Потому что Крым – это Украина: легенда тенниса с иронией отреагировал на взрывы в Крыму — видео

9 августа 2022 , 21:27
Читати новину українською

Источник:

твиттер Александра Долгополова

Александр Долгополов прокомментировал пожар, возникший сегодня на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму. Теннисист заявил о демилитаризации базы

Сегодня в оккупированном Крыму прогремели взрывы у авиабазы россиян в Новофедоровке, возле города Саки. Произошло это на территории военного аэродрома, откуда взлетали истребители и бомбардировщики для атаки на Юг Украины.

В тему Для атаки на авиабазу в Крыму могли использовать оружие украинского производства, – NYT

Этот инцидент не остался без внимания и в мире спорта. Легенда украинского тенниса Александр Долгополов на своей странице в твиттере с иронией отреагировал на взрывы на аэродроме "Саки".

Потому что Крым – это Украина. База военно-воздушных сил немного демилитаризована,
– написал Долгополов.

Что известно о взрывах в Крыму

  • Информация о взрывах начала появляться в 15:20. Местные жители рассказывали, что слышали до 15 громких "хлопков". Так называемая "власть" Крыма подтвердила взрывы.
  • В минобороны РФ заявили, что на территории аэродрома произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов и жертв нет. Однако позже "глава" оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил об одном погибшем.
  • После взрывов на пляжах Новофедоровки возникла паника. Людей просили прятаться в укрытие, а испуганные туристы быстро утратили желание отдыхать на оккупированной территории. Впоследствии пляжи вообще опустели.
  • Минобороны Украины также отреагировало на взрывы в Крыму. Там с иронией напомнили о "хлопке" в России и утверждали, что не располагают информацией о данной ситуации.
Автор: Анатолій Дерека