Потому что Крым – это Украина: легенда тенниса с иронией отреагировал на взрывы в Крыму — видео
Источник:твиттер Александра Долгополова
Александр Долгополов прокомментировал пожар, возникший сегодня на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму. Теннисист заявил о демилитаризации базы
Сегодня в оккупированном Крыму прогремели взрывы у авиабазы россиян в Новофедоровке, возле города Саки. Произошло это на территории военного аэродрома, откуда взлетали истребители и бомбардировщики для атаки на Юг Украины.
В тему Для атаки на авиабазу в Крыму могли использовать оружие украинского производства, – NYT
Этот инцидент не остался без внимания и в мире спорта. Легенда украинского тенниса Александр Долгополов на своей странице в твиттере с иронией отреагировал на взрывы на аэродроме "Саки".
Потому что Крым – это Украина. База военно-воздушных сил немного демилитаризована,
– написал Долгополов.
Что известно о взрывах в Крыму
- Информация о взрывах начала появляться в 15:20. Местные жители рассказывали, что слышали до 15 громких "хлопков". Так называемая "власть" Крыма подтвердила взрывы.
- В минобороны РФ заявили, что на территории аэродрома произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов и жертв нет. Однако позже "глава" оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил об одном погибшем.
- После взрывов на пляжах Новофедоровки возникла паника. Людей просили прятаться в укрытие, а испуганные туристы быстро утратили желание отдыхать на оккупированной территории. Впоследствии пляжи вообще опустели.
- Минобороны Украины также отреагировало на взрывы в Крыму. Там с иронией напомнили о "хлопке" в России и утверждали, что не располагают информацией о данной ситуации.