Сьогодні в окупованому Криму пролунали вибухи біля авіабази росіян в Новофедорівці, біля міста Саки. Сталось це на території воєнного аеродрому, звідки злітали винищувачі та бомбардувальники для атаки на Південь України.

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Цей інцидент не залишився поза увагою і у світі спорту. Легенда українського тенісу Олександр Долгополов на своїй сторінці у твітері з іронією відреагував на вибухи на аеродромі "Саки".

Бо Крим - це Україна. Базу військово-повітряних сил трохи демілітаризовано,

— написав Долгополов.

Що відомо про вибухи в Криму