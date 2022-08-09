Сегодня в оккупированном Крыму прогремели взрывы у авиабазы россиян в Новофедоровке, возле города Саки. Произошло это на территории военного аэродрома, откуда взлетали истребители и бомбардировщики для атаки на Юг Украины.

В тему Для атаки на авиабазу в Крыму могли использовать оружие украинского производства, – NYT

Этот инцидент не остался без внимания и в мире спорта. Легенда украинского тенниса Александр Долгополов на своей странице в твиттере с иронией отреагировал на взрывы на аэродроме "Саки".

Потому что Крым – это Украина. База военно-воздушных сил немного демилитаризована,

– написал Долгополов.

Что известно о взрывах в Крыму