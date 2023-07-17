"Доброе утро, Керченский мост": Долгополов отреагировал на "хлопки" в Крыму
Источник:Твиттер Александра Долгополова
Российские оккупанты снова неосторожно "покурили" у Крымского моста. В результате взрывов дорожное полотно было повреждено на нескольких пролетах.
Ночью против 17 июля на Крымском мосту раздались несколько взрывов. Из-за повреждения опоры обрушилось несколько пролетов постройки. Крымский мост снова стал непригодным для движения российских окупантов.
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Долгополов: Россия может закончить это в любой момент
На событие в Крыму отреагировал бывший теннисист Александр Долгополов. Он напомнил российским оккупантам, что "хлопки" закончится, когда они выведут свои войска с территории нашего государства. Свое сообщение Александр опубликовал в Twitter.
Доброе утро понедельника, Керченский мост. Напоминаем, россия может закончить это в любой момент, покинув нашу страну,
– написал Долгополов.
Напомним, что легендарный украинский теннисист в составе ВСУ защищает Родину на фронте. Недавно Александр потролил россиян из-за бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.Все главные события о взрыве на Крымском мосту читайте в материале 24 Канала.