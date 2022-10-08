В субботу утром загорелся Крымский мост. На въезде в аннексированный Крым взорвался грузовик, после чего огонь опрокинулся на цистерны с топливом.

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Как следствие, автомобильное и железнодорожное сообщение по мосту полностью остановлено. На такую новость отреагировали многие известные украинские личности.

Пошутил по поводу паники среди россиян и известный украинский теннисист Сергей Стаховский. На своей странице в твиттер он опубликовал свою версию "хлопка".

Может быть, статика? Движение тектонических плит? Скажите, а в Крыму уже начались зимние скидки или горячо еще?

– спрашивает у кафиров Стаховский.

Также на подрыв переправы отреагировала супруга Александра Усика. Екатерина предостерегла, что Россия обязательно подготовит ответ на "хлопок".

Что известно о Крымском городе

Переправа является единственным сухопутным коридором между оккупированным Крымом и Россией. Мост состоит из двух ветвей – транспортной и железнодорожной. Именно через Крымский мост государство-агрессорка опрокидывает большое количество военной техники на оккупированные территории Украины.

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Из-за взрывов на мостке оккупанты поставили перед ним КПП. Более того, в Генштабе Украины сообщали, что враг нарастил системы ПВО.

При этом в Украине никогда не скрывали желания уничтожить Крымский мост. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отмечал, что его обязательно разрушат.