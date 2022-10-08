В суботу зранку запалав Кримський міст. На в'їзді в анексований Крим вибухнула вантажівка, після чого вогонь перекинувся на цистерни з паливом.

До теми Історична мить: усе що відомо про "бавовну" на Кримському мосту

Як наслідок, автомобільне та залізничне сполучення мостом повністю зупинено. На таку новину відреагували багато відомих українських особистостей.

Пожартував з приводу паніки серед росіян і відомий український тенісист Сергій Стаховський. На своїй сторінці у твітер він опублікував свою версію "бавовни".

Може, статика? Рух тектонічних плит? Скажіть, а в Криму вже почалися зимові знижки чи ще гаряче?

– питає у окупантів Стаховський.

Також на підрив переправи відреагувала дружина Олександра Усика. Катерина застерігла, що Росія обов'язково підготує відповідь на "бавовну".

Що відомо про Кримський міст

Переправа є єдиним сухопутним коридором між окупованим Кримом та Росією. Міст складається з двох гілок – транспортної та залізничної. Саме через Кримський міст держава-агресорка перекидає велику кількість військової техніки на окуповані території України.

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Через вибухи на мостку окупанти поставили перед ним КПП. Ба більше, в Генштабі України повідомляли, що ворог наростив системи ППО.

При цьому в Україні ніколи не приховували бажання знищити Кримський міст. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголошував, що його обов'язково зруйнують