Утро 11 августа стало по-настоящему бодрым для жителей столицы страны-террориста. Очевидцами "хлопка" стали также зрители чемпионата России по гребле.

Неизвестные дроны снова атаковали Москву. В пятницу, 11 августа, в 10:50 один из БПЛА взорвался в районе Карамишевской набережной, сообщает 24 Канал.

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Момент взрыва беспилотника попал в трансляцию чемпионата России по гребле. На видео видно, когда гребцы преодолевали дистанцию, в левом углу картинки появился яркий "хлопок".

Видео взрыва беспилотника в трансляции

Пропагандистские СМИ сообщили об успешной работе российского ПВО. Другие источники сообщали, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Однако взрыв свидетельствует об обратном.

Мэр Москвы сообщил, что повреждений зданий удалось избежать. Также обошлось без жертв. Однако почему-то на место происшествия отправились пожарные машины и кареты скорой помощи.