Украинские военные летом 2023 года несколько раз удачно атаковали российскую столицу. В Москву прилетали украинские дроны, наносившие удары, в том числе и по военным объектам. Например, украинцы удачно атаковали одно и то же здание в Москве 30 июля и 1 августа.

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Именно после удара по Москве-Сити 30 июля и 1 августа норвежский футболист Матиас Норманн решил покинуть Россию. Там он играл за московское Динамо. Но в этом клубе он находился в аренде, его контракт принадлежит другому российскому клубу – Ростов.

После того, как Норманн покинул Россию, он направил письма руководству московского Динамо и Ростова, в которых заявил о расторжении соглашения в одностороннем порядке. Причиной он назвал вопросы безопасности, в том числе и после атаки на Москву дронов.

В российских клубах с такой позицией остались не согласны, и сразу начали жаловаться в российские СМИ. А также планируется обращаться в арбитражный суд. Они заявили, что футболист воспользовался атакой дронов на Москву, чтобы расторгнуть контракты с клубом бесплатно.

При этом срок аренды Норманна в Динамо истекал 31 августа 2023 года. После этого он должен был вернуться в Ростов, где его контракт действует до лета 2025 года.

Следует отметить, что Норманн стал игроком Ростова в январе 2019 года. Летом 2021 года он отправился в аренду в английский Норвич на год. И когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, то мог и не возвращаться в Россию (такое право ему предоставили в ФИФА).

Хотя в марте 2022 года он и заявил о своем нежелании возвращаться в Россию, но в сентябре 2022 года опять оказался в России – отправился в аренду в Динамо. И там сыграл 18 матчей за команду. За все это время он так и не решился покинуть Россию, которая ведет кровопролитную войну против Украины, а спонсоры его клуба эту войну финансируют.

Не исключено, что из-за этого Норманна и перестали вызывать в сборную Норвегии – последний раз он вызывался в команду в июне 2022 года.

Теперь же футболист решил покинуть Россию, выразив опасения за свою жизнь. Хотя мог туда и не возвращаться.