Бех-Романчук феноменально пробилась в финал чемпионата мира-2022 по легкой атлетике

В американском Юджине продолжается чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Марина Бех-Романчук вторично вышла в сектор.

Эффектный выход в финал от нашей звездочки

После дебюта в тройном прыжке Марина Бех-Романчук выступила в коронном прыжке в длину. Легкоатлетка фантастически прошла квалификационный раунд чемпионата мира-2022, сообщает 24 канал.

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27-летняя прыгу уже в первой попытке смогла квалифицировать в финал ЧМ-2022. Бех-Романчук залетела на 6,81 метра. Также без проблем квалификацию прошла немка Малайка Михамбо, вечная конкурентка в секторе нашей Марины. Олимпийская чемпионка-2020 опередила украинку на 4 сантиметра.

Другим легкоатлеткам довольно сложно давалась квалификация. Только американцы Кванеши Брукс (6.86) и нигерийцы Эзе Бруме (6.82) удалось опередить Бех-Романчук по итогам квалификационного раунда.

Чтобы квалифицироваться в финал, нужно было запрыгнуть на 6.75 метра или войти в топ-12 лучших из прыжков в длину.

Пятое и шестое места заняли Хадди Санья и Брук Бушкель.

Лишь шесть легкоатлеток автоматически пробились в финал. Остальные прошли дальше только по отбору.

Кто квалифицировался в финал по прыжкам в длину (в метрах)

Кванеша Брукс (США) – 6.86 Малайка Мигамбо (Германия) – 6.84 Эзе Бруме (Нигерия) – 6.82 Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.81 Хадди Санья (Швеция) – 6.78 Брук Бушкель (Австралия) – 6.76 Тиффани Флинн (США) – 6.73 Рут Осорио (Нигерия) – 6.69 Джазмин Сойерс (Великобритания) – 6.68 Лоррейн Юген (Великобритания) – 6.68 Ивана Улета (Сербия) – 6.65 Летисия Оро Мело (Бразилия) – 6.64

Женский финал в прыжках в длину состоится в ночь на 25 июля в 03:50 по киевскому времени.

Напомним, что Бех-Романчук стала 11-й в финале тройного прыжка на чемпионате мира-2022 в Юджине. Украинка была близка к награде, если бы не минимальное заступление.