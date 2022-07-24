Ефектний вихід у фінал від нашої зірочки

Після дебюту у потрійному стрибку Марина Бех-Романчук виступила у коронному стрибку у довжину. Легкоатлетка фантастично пройшла кваліфікаційний раунд чемпіонату світу-2022, повідомляє 24 канал.

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27-річна стрибунка вже у першій спробі змогла кваліфікувати у фінал ЧС-2022. Бех-Романчук залетіла на 6.81 метри. Також без проблем кваліфікацію пройшла німкеня Малайка Міхамбо, вічна конкурентка у секторі для нашої Марини. Олімпійська чемпіонка-2020 випередила українку на 4 сантиметри.

Іншим легкоатлеткам доволі складно давалась кваліфікація. Лише американці Кванеші Брукс (6.86) та нігерійці Езе Бруме (6.82) вдалось випередити Бех-Романчук за підсумками кваліфікаційного раунду.

Важливо! Щоб кваліфікуватись у фінал потрібно було застрибнути на 6.75 метри або увійти у топ-12 найкращих зі стрибків у довжину.

П'яте та шосте місця посіли Хадді Санья та Брук Бушкель.

Лише шість легкоатлеток автоматично пробились у фінал. Решта пройшли далі лише за добором.

Хто кваліфікувався у фінал зі стрибків у довжину (у метрах)

Кванеша Брукс (США) – 6.86 Малайка Мігамбо (Німеччина) – 6.84 Езе Бруме (Нігерія) – 6.82 Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.81 Хадді Санья (Швеція) – 6.78 Брук Бушкель (Австралія) – 6.76 Тіффані Флінн (США) – 6.73 Рут Осоріо (Нігерія) – 6.69 Джазмін Соєрс (Велика Британія) – 6.68 Лоррейн Юґен (Велика Британія) – 6.68 Івана Вулета (Сербія) – 6.65 Летісія Оро Мело (Бразилія) – 6.64

Зверніть увагу! Жіночий фінал у стрибках у довжину відбудеться у ніч на 25 липня о 03:50 за київським часом.

Нагадаємо, що Бех-Романчук стала 11-ю у фіналі потрійного стрибка на чемпіонаті світу-2022 в Юджині. Українка була близька до нагороди, якби не мінімальний заступ.