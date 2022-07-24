Украинки покорили польскую землю

На польских коврах украинские борчины завоевали семь наград, две из которых высшего сорта. Чемпионками Open Poland стали Соломия Винник (до 59 килограммов) и Илона Прокопенюк (до 62 килограммов), пишет 24 канал.

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"Серебро" завоевала Оксана Ливач, которая наконец вернулась на ковер после операции на ноге и восстановления. Напомним, что на Олимпиаде-2020 украинка остановилась в шаге от "бронзы" в Токио.

Еще четыре бронзовых награды принесли наши девушки – Лилия Маланчук (до 53 килограммов) Мария Винник (до 55 килограммов), Екатерина Зеленых (до 65 килограммов) и Анастасия Осняч (до 76 килограммов).

Женская сборная Украины по борьбе заняла второе место в общекомандном зачете турнира в Варшаве.



Украина на подиуме по итогам турнира / Фото из фейсбука Ассоциации спортивной борьбы Украины