В вышиванке под "Щедрик": фото выступления московской фигуристки за Украину на Олимпиаде-2022

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова произвела фурор на командном турнире Олимпиады-2022. Девушка, которая родилась в Москве, выступила в костюме с элементами вышиванки.

А для музыкального сопровождения выбрала нетленное произведение Николая Леонтовича "Щедрик", сообщает 24 канал.

Важно 16-летняя украинка заняла 7-е место в короткой программе командного турнира на Олимпиаде

16-летняя Анастасия поразила не только профессионализмом и артистизмом, но и легкостью исполнения технических элементов. Она не оставила равнодушными даже российских комментаторов Анну Погорилую и Александра Бойчука.

В середине программы Шаботовой удалось без проблем сделать комбинацию лутц-тулуп. Спортсменка легко и высоко выпрыгнула, продемонстрировав большую амплитуду. Однако судейские оценки удивили не только украинский тренерский штаб, но и российских комментаторов. Последние признали, что баллы могли быть значительно выше.

Выступление Анастасии Шаботовой / Фото НОК Украины и олимпийская команда

"Великолепное выступление! Хорошее исполнение, прекрасная музыка и красивый костюм! Да все на высоте! Молодчина. Жаль, что для дебютантов судьи обычно не щедры на оценки ".

". "Это было замечательное, легкое выступление под прекрасную музыку! Такие прокаты дают надежду, что будущее в отечественном фигурном катании есть. Спасибо, Анастасия, за эту историю на льду!"

Итоговый протокол по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине / Скриншот 24 канала

Реакция тренера Анастасии Шаботовой на оценки

Тренер Марина Амирханова заявила, что ее подопечная показала себя в Пекине очень хорошо.

Выступление было хорошее. Элементы выполнены достаточно качественно. Судьи поставили более низкие оценки, чем мы ожидали. Возможно, ей не хватило презентации, убедительности. Безусловно, дебют удался, но опыта не хватило,

– отметила тренер юной спортсменки.

Также Амирханова возлагает большие надежды на фигуристку в индивидуальных соревнованиях.

Что известно о костюме Шаботовой

Спортсменка выступала в костюме, расшитом в стиле национальной украинской вышиванки. Известно, что вышивка эта принадлежит итальянской компании, которая имеет официальных дистрибьюторов в Украине, Беларуси и России. Однако в своем инстаграме Шаботова на фото в костюме обозначила платное партнерство с российской компанией thuonorussia.



Костюм Анастасии Шаботовой / Скриншот с ее инстаграм-страницы

Кто такая Анастасия Шабатова

Юная фигуристка попала в громкий скандал еще когда ей было 13 лет. Тогда она заявила, что для того, чтобы выступать стабильно, следует употреблять "правильный допинг". Ее слова взволновали и болельщиков, и экспертов, а все попытки мамы и тренера сгладить ситуацию тонули в резкой критике.

Давление было колоссальным. После скандала юная фигуристка уехала из России. Шаботова сменила гражданство и начала представлять Украину.