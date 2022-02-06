Амирханова: Дебют удался

Представительница Украины Анастасия Шаботова завоевала наибольшее количество баллов в командном турнире. В итоге 16-летняя фигуристка заняла 7-е место.

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Тренер Марина Амирханова оценила выступление своей подопечной.

Выступление было хорошее. Элементы выполнены достаточно качественно. Судьи поставили более низкие оценки, чем мы ожидали. Возможно, ей не хватило презентации, убедительности. Безусловно, дебют удался, но опыта не хватило,

– отметила тренер юной спортсменки.

Также Амирханова возлагает большие надежды на фигуристку в индивидуальных соревнованиях.

"Однако в Пекине она себя очень хорошо показала. Следует отметить также, что сегодня она откатала не самую сложную свою программу. Это мы планируем сделать уже в индивидуальном первенстве", – добавила наставница Шаботовой.

К слову. 15 февраля Анастасия Шаботова выступит в индивидуальной программе.