Вылетели из турнира – верните деньги: футболисты Гвинеи встретились с президентом страны

Сборная Гвинеи вылетела из Кубка африканских наций после 1/8 финала. После этого команда встретилась с президентом Мамади Думбия.

В сентябре 2021 года в Гвинее произошел военный переворот. Президент страны Альфу Конде был задержан. Тогда эти события оказали влияние и на футбол. Ведь в столице как раз была национальная сборная, которая должна была сыграть матч отбора на чемпионат мира против Марокко. Поэтому игру тогда даже пришлось отложить.

Благодаря военному перевороту к власти в стране пришел полковник Мамади Думбуя. 1 октября он стал временным президентом страны.

Перед тем как сборная отправилась на Кубок африканских наций, Думбуя поставил ультиматум перед футболистами – либо они выиграют трофей, либо возвращают потраченные на их подготовку к турниру средства.

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Следует понять, что сборная Гвинеи никогда в своей истории не выигрывала КАН.

Групповую стадию турнира сборная Гвинеи преодолела. Но уже в 1/8 финала вылетела от сборной Гамбии. Вернулась домой.

По возвращении футболисты встретились с Мамади Думбуей. И снова речь зашла о деньгах. Только на этот раз полковник заявил, что его слова были для мотивации игроков. И он понимает, что для создания команды нужно время.

Но деньги придется вернуть. Не все, правда, только те, которые выделили на команду для ее участия в четвертьфинале, полуфинале и финале.