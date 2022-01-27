У вересні 2021 року у Гвінеї стався військовий переворот. Президента країни Альфу Конде було затримано. Тоді ці події мали вплив і на футбол. Адже в столиці якраз перебувала національна збірна, яка мала зіграти матч відбору на чемпіонат світу проти Марокко. Через це гру тоді навіть довелося відкласти.

Завдяки військовому перевороту до влади в країні прийшов полковник Мамаді Думбуя. 1 жовтня він став тимчасовим президентом країни.

Перед тим, як збірна відправилася на Кубок африканських націй, Думбуя поставив ультиматум перед футболістами – або вони виграють трофей, або повертають витрачені на їх підготовку до турніру кошти.

До теми Нігерія та Кот-д'Івуар сенсаційно вилетіли з Кубка Африки: хто тепер фаворит турніру

Варто зрозуміти, що збірна Гвінеї ніколи у своїй історії не вигравала КАН.

Групову стадію турніру збірна Гвінеї подолала. Але вже в 1/8 фіналу вилетіла від збірної Гамбії. Тож повернулася додому.

Після повернення футболісти зустрілися з Мамаді Думбуя. І знову мова зайшла про гроші. Тільки цього разу полковник заявив, що його слова перед тим були для мотивації гравців. І він розуміє, що для створення команди потрібен час.

Але гроші таки доведеться повернути. Не всі, правда, а лише ті, які виділили на команду для її участі в чвертьфіналі, півфіналі та фіналі.