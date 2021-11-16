Выиграли группу: Украина U-17 сенсационно обыграла Португалию, дважды уступая в счете

Сборная Украины U-17 провела третий матч в квалификации Евро-2022 (U-17). Подопечные Олега Кузнецова обыграли команду Португалии, дважды уступая в счете, и вышли в элитный раунд квалификации.

Украина U-17 – Португалия U-17 3:2

Голы: Гусев, 43, Дзень, 61, Кремчанин, 81 – Гонсалвеш, 13 (пен.), Родригеш, 57

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Матч начался не очень хорошо для "сине-желтых", поскольку уже на 13-й минуте они оказались в роли тех, кто играет. Наш вратарь Кравец нарушил правила в своей штрафной, и Гонсалвеш с пенальти открыл счет. Но на перерыв команды ушли при равном счете. Гол в составе гостей на 43-й минуте забил Гусев.

На 57-й минуте португальцы снова вышли вперед. После розыгрыша углового отличился Родригеш.

Но уже на 61-й минуте Дзень сравнял счет. А на 81-й минуте Кремчанин вывел "сине-желтых" вперед.