Україна U-17 – Португалія U-17 3:2

Голи: Гусєв, 43, Дзень, 61, Кремчанин, 81 – Гонсалвеш, 13 (пен.), Родрігеш, 57

Дивіться також Україна здолала Сербію та наблизилася до Франції у відборі на Євро-2023: відео голів

Матч розпочався не дуже добре для "синьо-жовтих", оскільки вже на 13-й хвилині вони опинилися в ролі тих, хто відіграє. Наш воротар Кравець порушив правила у своєму штрафному майданчику, і Гонсалвеш з пенальті відкрив рахунок. Але на перерву команди пішли за рівного рахунку. Гол у складі гостей на 43-й хвилині забив Гусєв.

На 57-й хвилині португальці знову вийшли вперед. Після розіграшу кутового відзначився Родрігеш.

Але вже на 61-й хвилині Дзень зрівняв рахунок. А на 81-й хвилині Кремчанин вивів "синьо-жовтих" уперед.