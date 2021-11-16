Украина U-17 – Португалия U-17 3:2
Голы: Гусев, 43, Дзень, 61, Кремчанин, 81 – Гонсалвеш, 13 (пен.), Родригеш, 57
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Матч начался не очень хорошо для "сине-желтых", поскольку уже на 13-й минуте они оказались в роли тех, кто играет. Наш вратарь Кравец нарушил правила в своей штрафной, и Гонсалвеш с пенальти открыл счет. Но на перерыв команды ушли при равном счете. Гол в составе гостей на 43-й минуте забил Гусев.
На 57-й минуте португальцы снова вышли вперед. После розыгрыша углового отличился Родригеш.
Но уже на 61-й минуте Дзень сравнял счет. А на 81-й минуте Кремчанин вывел "сине-желтых" вперед.
- В элитный раунд квалификации, который состоится весной 2022 года, выходят по две сильнейшие сборные 13-ти групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место по результатам встреч с первой и второй сборными своей четверки. Сборные Нидерландов и Испании получили прямые пропуска в элит-раунд.
- Сборная Израиля на правах хозяина Евро получила автоматическую путевку в финальную стадию турнира, которая пройдет в мае 2022 года. Туда же попадут победители восьми групп элит-раунда и семь лучших вторых команд.